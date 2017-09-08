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08 Вересень 2017, Київ 12:55
Новини | Політика

У білоруському МВС заявили, що їхні силовики не затримували українця Гриба

Павло Гриб

19-річного українця Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС Білорусі.

«У період перебування на території Республіки Білорусь громадянин Гриб П.І. співробітниками органів внутрішніх справ не затримувався, із заявами або з інших обставин в міліцію не звертався», – йдеться в повідомленні.

У білорському МВС вказують, що отримали 31 серпня отримали електронне звернення від громадянина України, який є батьком Павла Гриба щодо зникнення сина.

«Співробітниками органів внутрішніх справ Республіки Білорусь проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і вживаються заходи для встановлення зниклого громадянина України Гриба П.І. Після закінчення перевірки матеріали будуть направлені в підрозділ Слідчого комітету для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи за фактом безвісти зниклого громадянина України», – йдеться в повідомленні.

Водночас на сьогодні відомо, що Павло Гриб не у Білорусі, а в Росії. Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.

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