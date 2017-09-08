МЗС вимагає від Москви допустити консулів до затриманого в Росії українця Гриба

Міністерство закордонних справ України поширило у п’ятницю заяву, в якій вимагає від російської сторони невідкладно забезпечити доступ українських консулів до українця Павла Гриба, затримання якого в Росії дипломати називають безпідставним. Про це йдеться на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«У справі затримання Павла Гриба повідомлення управління ФСБ в Краснодарському краї від 25.08.2017 було направлено Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону рекомендованим листом тільки 31.08.2017 і надійшло до консульської установи 07.09.2017 – через 14 днів після арешту. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України Павла Гриба, надати вичерпну інформацію щодо місця, причин та обставин його затримання, умов тримання і забезпечити його негайне повернення в Україну», – йдеться в повідомленні.

Українські дипломати вказують, що російська сторона порушує консульську конвенцію між Україною та Росією щодо вчасного інформування про затримання громадян України – протягом 3 днів з моменту арешту.

«Міністерство категорично засуджує переслідування російською владою громадян України в Росії та за її межами, безпідставне затримання українців, порушення їх права на справедливий суд і засудження за сфабрикованими політично вмотивованими справами», – повідомили в українському МЗС.

Напередодні в МЗС підтвердили, що зниклий у Білорусі 19-річний українець Павло Гриб перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, консули з ним ще не зустрілися.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.