Адвокат зниклого в Білорусі українця Гриба закликає ЄСПЛ терміново втрутитись через загрозу його життю

Місце перебування зниклого 25 серпня у Білорусі 19-річного українця Павла Гриба невідоме донині, і через його проблеми зі здоров’ям є підстави говорити про загрозу життю хлопця, заявляє адвокат його родини в Україні Євгенія Закревська. Про це вона заявила на прес-конференції у Києві. На думку юристки, перебування і рух Павла Гриба по території Білорусі був ймовірно контрольований ФСБ, тому за насильницьке зникнення хлопця відповідальна російська влада.

«Нами дійсно було подано заяву до Європейського суду з прав людини щодо застосування термінових заходів у порядку правила 39. Ми вважаємо, що Російська Федерація безпосередньо на даний момент порушує такі права Павла Гриба як право на свободу, право на непіддання тортурам, і є пряма загроза його життю», – зазначила Закревська.

Вона закликала владу Білорусі вилучити відеозаписи із камер по можливому маршруту хлопця, аби з’ясувати обставини його викрадення, водночас наголосивши, що якщо з боку Білорусі не буде ефективної співпраці з українськими правоохоронцями, то можна буде говорити і про їхню причетність до злочину.

Лише 31 вересня 2017 року Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Тим часом речник МВС Білорусі Костянтин Шалькевич заявив Радіо Свобода, що стосовно Павла Гриба «досі ніяких звернень до органів внутрішніх справ не було».

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла у білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.