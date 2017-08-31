Викрадення 19-річного Павла Гриба – це частина кампанії Росії з погіршення українсько-білоруських відносин, кажуть експерти. Хоча МЗС ще не опублікувало висновків щодо того, наскільки безпечно українцям їздити до білоруських сусідів, дипломат Володимир Огризко вже називає такі поїздки ризикованими. А колишній заступник голови СБУ наголошує: російські та білоруські спецслужби працюють разом.

Ситуацію зі зникненням на території Білорусі Павла Гриба, сина українського офіцера, планує обговорити у четвер міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм. Про це Клімкін повідомив у Twitter.

Батько викраденого, член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб очікує, що представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону поїдуть до міста Краснодар, щоб перевірити, чи немає Павла в місцевому слідчому ізоляторі. За його словами, це логічно, адже в розшук хлопця оголосила ФСБ Росії саме Краснодарського краю.

Ігор Гриб не пов’язує викрадення сина зі своєю дільяністю в ДПСУ. Натомість схиляється до думки, що за цим стоять російські спецслужби:

(Павло) просто потрапив в розробку спецслужб Росії

«Думаю, що він (Павло – ред.) просто потрапив в розробку спецслужб Росії. Вони виконували відповідний план, чи як це можна назвати, розробили його і використали для якихось своїх цілей», – каже він.

Радіо Свобода звернулася до Міністерства закордонних справ, аби дізнатись, чи безпечно тепер українцям їздити до Білорусі, яка офіційно зберігає нейтралітет. Начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич відповів лише, що «наразі це питання опрацьовується», і в найближчі дні відомство висловить свою думку про те, наскільки ризикованими є такі поїздки.

Натомість керівник центру дослідження Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко впевнений, що такі мандрівки становлять реальну небезпеку.

Кожен український громадянин на території країни-агресора стає об’єктом уваги російських спецслужб

«Сьогодні небезпечно їздити до Білорусі та Росії всім українським громадянам. Особливо це стосується Росії. Йде війна, а отже кожен український громадянин, що опинився на території країни-агресора, стає об’єктом уваги російських спецслужб з метою вербування, захоплення для обміну чи інших провокаційних дій», – стверджує дипломат. Він закликає владу обмежити виїзд українців до Росії.

«Подивімося, як вчиняють Сполучені Штати щодо відвідування Північної Кореї. Яка на США не нападала, не анексувала частину території та не веде проти неї війну», – порівнює Огризко.

Що менше істерії, то більше реальних справ – Тишкевич

Зі свого боку, експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний закликає не ототожнювати Білорусь та Росію і не робити глобальних висновків зі зникнення українця у Білорусі. Він схильний вважати, що викрадення організоване російськими спецслужбами, аби посварити Україну та Білорусь і збільшити свій вплив на останню.

Білорусь – природний союзник (України). Через це білоруська влада є ще більш бажаним об’єктом атак з боку Російської Федерації

«Тенденція виглядає очевидно: з одного боку Білорусь – природний союзник, країна, з якою в нас досить продуктивні стосунки. З іншого боку, через це білоруська влада є ще більш бажаним об’єктом атак з боку Російської Федерації задля її більшої прив’язки до Росії», – пояснює Нагірний.

Білоруський аналітик Ігор Тишкевич, який нині працює в Українському інституті майбутнього, також вважає, що викрадення Павла Гриба – це частина російської кампанії з метою дискредитації Білорусі в очах українських громадян та не дати їй вийти із зони власного впливу. Він також відносить до цієї кампанії спільні військові навчання Росії та Білорусі, інформаційні вкидання щодо буцімто торгівлі між Білоруссю та ОРДЛО і депортації біженців з Донбасу.

Пішла так звана народна дипломатія, що руйнує плани Кремля з інформаційного впливу на Білорусь

«Занадто інтенсивно розвиваються стосунки, в тому числі і у військовій сфері, про що свідчить наявність білоруської військової техніки на презентації на Дні Незалежності. Друге – цього року кількість туристів порівнювана з 2013 роком і пішла так звана народна дипломатія, що руйнує плани Кремля з інформаційного впливу на Білорусь», – пояснює експерт.

На його думку, найкраще, що може зробити українська влада – не піддаватись на провокацію.

«Продовження контактів між владою та не переведення конфлікту в політичну сферу, а вирішення його в робочому порядку – це вже руйнує плани організаторів цієї інформоперації, адже що менше істерії, то більше реальних справ», – аргументує свою думку Тишкевич.

Натомість колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун не приховує здивування, що для українських громадян небезпека поїздок до нейтральних сусідів не очевидна. Він розповів, що завдяки співпраці білоруських та російських спецслужб останні автоматично дізнаються, коли люди, оголошені в розшук, перетинають кордон Білорусі.

В республіці Білорусь діє група, її очолює генерал-майор ФСБ. Вони там працюють у взаємодії з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь

«Хочу вам відкрити таємницю, яка, виявляється, є «секретом Полішинеля»: в республіці Білорусь діє група, яка на офіційній основі там знаходиться. Її очолює генерал-майор ФСБ. Група складає до 40 осіб, і вони там працюють в інтересах Росії у взаємодії з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь», – каже він.

Ягун згадує, як колишнього співробітника СБУ запросили на полювання до Білорусі товариші по службі ще з радянських часів.

«З’ясували, що ця людина перебуває в розшуку в Росії і знаходиться в системі бази прикордонних військ Білорусі, там стоїть так званий «червоний прапорець», що його перетин буде зафіксований. І ми тоді заборонили виїзд цієї людини», – розповідає він.

Окрім Білорусі, генерал-майор СБУ радить остерігатися й інших регіонів, що перебувають під російським впливом.

«В першу чергу, це ціла країна – Вірменія. Там така сама ситуація, такі самі закони підписані та об’єднана система. Неконтрольовані території – це Придністров’я, Абхазія та Південна Осетія», – перераховує Ягун.

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