У Білорусі обіцяють надати інформацію про зниклого громадянина України

МЗС Білорусі викликало представника посольства України через заяву заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, яка напередодні в ефірі «5 каналу» сказала, що Мінськ належно не співпрацює щодо зниклого у Гомелі українця Павла Гриба.

«З 29 серпня за запитом посольства України правоохоронні органи Білорусі на всій території нашої країни ведуть пошук української громадянина Павла Гриба. Збірна інформація оновлюється і готується для передачі українській стороні», – заявив речник МЗС білорусі Дмитро Мирончик.

«Точно не по-партнерському за день після офіційного прохання про допомогу звинувачувати у чому-небудь країну, що без її відома була обрана місцем чи то романтичної побачення, чи то конспіративної зустрічі. Неприпустимість подібних висловлювань була доведена до радника-посланника посольства України у Білорусі Валерія Джигуна, якого викликали до МЗС нашої країни 31 серпня», – зазначив Мирончик.

Лише 31 вересня 2017 року Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Тим часом речник МВС Білорусі Костянтин Шалькевич заявив Радіо Свобода, що стосовно Павла Гриба «досі ніяких звернень до органів внутрішніх справ не було».

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч з дівчиною, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла у білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.