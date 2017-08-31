Білорусь підтвердила перетин кордону українцем Павлом Грибом

Громадянин України Павло Гриб перетнув державний кордон Білорусі 24 серпня, повідомив офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.

«Даний громадянин дійсно перетнув державний кордон Республіки Білорусь 24 серпня в пункті пропуску «Нова Гута» в установленому законодавством порядку. Претензій з боку прикордонної служби Білорусі до цієї особи не було», – сказав Бичковський державному агентству БелТА. Раніше білоруські прикордонники цю інформацію не підтверджували.

Офіційну відповідь Державного прикордонного комітету Білорусі вислали Державній прикордонній службі України, яка ініціювала запит щодо Павла Гриба.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує 31 серпня в Будапешті обговорити справу зниклого Павла Гриба з білоруським колегою Володимиром Макеєм.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч з дівчиною, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла у білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.