Клімкін обговорить із білоруським колегою справу зниклого українця Гриба

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 серпня візьме участь в засіданні Вишеградської четвірки і «Східного партнерства», а також обговорить з білоруським колегою ситуацію зі зникненням сина українського офіцера Павла Гриба.

«Завтра в Будапешті планую обговорити справу зниклого громадянина України Павла Гриба з білоруським колегою (Володимиром) Макеєм», – написав Клімкін у Twitter.

28 серпня стало відомо про зникнення у Білорусі 19-річного громадянина України Павла Гриба. За словами його батька, хлопець виїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався в соцмережах. Батько підозрює, що сина викрала ФСБ Росії.

У Генпрокуратурі України повідомили, що розслідують зникнення Павла Гриба за статтею «умисне вбивство».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову перевірити інформацію про можливе затримання і з’ясувати місце перебування громадянина України Павла Гриба.