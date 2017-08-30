Уже кілька днів у Білорусії, Росії та Україні розшукують киянина Павла Гриба. Батько, український офіцер Ігор Гриб, стверджує: сина викрало російська ФСБ. 24 серпня хлопець поїхав в Гомель на зустріч із дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Повернутися мав у той же день, але зник. Батько поїхав на пошуки в Білорусь. За словами Ігоря Гриба, в Гомельському управлінні МВС йому неофіційно повідомили: на Павла з ініціативи російської ФСБ завели кримінальну справу за статтею «Терористичний акт», проте офіційних даних про те, де Павло Гриб зараз, донині немає. Подробиці – у відеорепортажі «Настоящего времени», спільного проекту «Голосу Америки» та Радіо Свобода.