Лутковська просить російського омбудсмена перевірити дані про затримання українця Гриба

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову перевірити інформацію про можливе затримання і з’ясувати місце перебування громадянина України Павла Гриба, який днями зник на території Білорусі.

«Прошу Вас перевірити інформацію про факт затримання Павла Гриба, правових підставах затримання, про його місце перебування, умови тримання і стан його здоров’я», – йдеться у листі Валерії Лутковської, повідомляє прес-служба омбудсмена.

За словами омбудсмена України, той факт, що у батьків Павла Гриба відсутня будь-яка інформація про те, в якій установі перебуває їхній син і на яких підставах, викликає серйозну занепокоєність.

28 серпня стало відомо про зникнення у Білорусі 19-річного громадянина України Павла Гриба. За словами його батька, хлопець виїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався в соцмережах. Батько підозрює, що сина викрала ФСБ Росії.

У Генпрокуратурі України повідомили, що розслідують зникнення Павла Гриба за статтею «умисне вбивство».