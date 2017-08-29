Зникнення 19-річного українця в Білорусі розслідують як умисне вбивство – Сарган

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо безвісного зникнення в Білорусі громадянина України Павла Гриба здійснюється з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Про це повідомила речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її даними, розслідування відбувається під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури. «Органом досудового розслідування керівництву Державної прикордонної служби України направлено запит щодо підтвердження факту перетину місцевим жителем державного кордону України», – інформує Сарган.

«Крім того, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, до компетентних органів іноземної держави готуються клопотання про надання міжнародної правової допомоги з метою підтвердження або спростування факту та підстав затримання і розшуку громадянина України, його місцезнаходження», – додала речниця генпрокурора.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, в Білорусі шукають 19-річного громадянина України Павла Гриба. Його батько підозрює, що сина викрала ФСБ Росії. Син через соціальні мережі переписувався з невідомою дівчиною і приїхав до неї на побачення до білоруською Гомеля. Після цього зв’язок з ним зник.