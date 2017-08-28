У Білорусі зник 19-річний українець, батько підозрює ФСБ Росії

У Білорусі шукають 19-річного громадянина України Павла Гриба. Його батько підозрює, що сина викрала ФСБ Росії. Син через соціальні мережі переписувався з невідомою дівчиною і приїхав до неї на побачення до білоруською Гомеля. Після цього зв’язок з ним зник.

У неділю увечері колишній офіцер прикордонних військ України Ігор Гриб звернувся до українського посольства у Мінську із заявою, що на території Білорусі зник його син Павло. 24 серпня він поїхав з Чернігова до Гомеля і зник. Ігор Гриб спочатку шукав сина у Білорусі самостійно. Він встановив, що Павло доїхав до Гомеля, про що йому сказав водій автобуса. При цьому білоруські прикордонники неофіційно йому повідомили, що сина немає у базі тих, хто перетнув білоруський кордон.

Але найдивніше, про що дізнався батько у Гомелі, – це те, що його сина начебто подало у розшук управління ФСБ Росії по Краснодарському краю за статтею «терористичний акт». Цю інформацію, розповідає Ігор Гриб, він отримав неофіційно, не каже, від кого саме, лише повідомив Радіо Свобода, що йому показали цей запис у комп’ютері в якійсь базі.

Раз його не затримали на пункті пропуску – значить проводилася спецоперація. Ініціаторами було ФСБ Росії

«Раз його не затримали на пункті пропуску, значить проводилася спецоперація. А раз ініціаторами було ФСБ Росії, то, значить, відповідним чином вони й проводили цю операцію. А так як Білорусь і Росія – це союзні держави, то вони, відповідно до договору, її й проводили», – каже Ігор Гриб.

Білоруська міліція мовчить

Представники міліції в місті Гомелі відмовилися надати Радіо Свобода хоч якусь інформацію про Павла Гриба: «Я вас не бачу, не бачу вашого посвідчення… Тому якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся у письмовому вигляді, ми вам дамо у встановленому порядку відповідь».

До правоохоронних органів Білорусі у справі Павла Гриба вже звернувся український консул у Мінську Олександр Новосьолов.

У слідчих ізоляторах його немає. Посольство передало на адресу МЗС Білорусі ноту, де звернулося з проханням поінформувати та сприяти у його розшуку

«Сьогодні я цим питанням займався. Його немає серед затриманих або заарештованих по лінії МВС Білорусі, тобто у слідчих ізоляторах його немає. З огляду на це посольство підготувало й передало на адресу МЗС Білорусі ноту, де звернулося з проханням поінформувати й сприяти в його розшуку. Якщо він затриманий, то повідомити причину його затримання, чи був адвокат, у зв’язку з чим затримання, чому не поінформували нас, згідно з Віденською конвенцією про консульські зносини», – зазначив Радіо Свобода консул Олександр Новосьолов.

Павлові потрібна операція – батько

19-річний Павло Гриб поїхав у Гомель на зустріч з дівчиною, з якою контактував тільки через соціальні мережі, без особистого знайомства. Вона також повинна була приїхати на побачення з Російської Федерації. Батьки були проти поїздки Павла, але не змогли його втримати. Батько запевняє, що син не має ніякого стосунку до тероризму, єдине, що він робив проти Росії – це висловлював свої думки у соціальних мережах.

Він є інвалідом дитинства. Він постійно потребує прийому ліків, дотримання дієти. Зараз він потребує операції

«Він є інвалідом дитинства. Він має фізіологічні проблеми зі здоров’ям, він постійно потребує прийому ліків, дотримання дієти і так далі. Зараз він проходив обстеження і потребує операції. Всередині організму в нього великі проблеми», – каже батько.

Ігор Гриб переконаний, що лише міжнародний розголос допоможе йому врятувати сина.