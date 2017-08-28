Консул: Мінську направили ноту через зникнення сина колишнього українського військового

Посольство України в Білорусі передало Міністерству закордонних справ цієї країни ноту, в якій просить повідомити про місце перебування громадянина України, сина колишнього українського військового Павла Гриба, який зник у Гомелі. Про це Радіо Свобода повідомив український консул у Мінську Олександр Новосьолов.

«Сьогодні я цим питанням займався. Його немає серед затриманих або заарештованих по лінії МВС Білорусі, тобто в слідчих ізоляторах його немає. Це точно. З огляду на це посольство підготувала та передало на адресу МЗС Білорусі ноту, де звернулася з проханням поінформувати та сприяти у його розшуку, якщо він затриманий, то повідомити причину його затримання, чи був адвокат, у зв’язку з чим затримання, чому не поінформували згідно з Віденською конвенцією про консульські зносини», – сказав Новосьолов.

Увечері 27 серпня громадянин України, колишній офіцер прикордонних військ Ігор Гриб звернувся у посольство України в Мінську з заявою, що на території Білорусі зник його син Павло Гриб 1998 року народження.

24 серпня поїхав він поїхав з Чернігова до Гомеля і там зник. Ігор Гриб спочатку шукав сина в Білорусі самостійно, і у Гомелі представники міліції повідомили, що його сина оголосили у розшук за вимогою ФСБ Краснодарського краю Росії за статтею «терористичний акт».

Ігор Гриб раніше служив у прикордонних військах України, а тепер бере участь у створенні капеланської служби в силових органах. Він підозрює, що спеціальні служби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.

«24 серпня мій 19-річний син Павло поїхав в Гомель на зустріч з дівчиною, з якою контактував тільки через соціальні мережі, без особистого знайомства, спочатку у «ВK», а потім у Skype. Вона повинна була приїхати на зустріч з Росії», – сказав Радіо Свобода Ігор Гриб.

За його словами, син планував повернутися в той же день.

«Коли він не повернувся, я поїхав в Гомель на пошуки. Там я з'ясував, що Павло перебуває в розшуку на підставі статті 205 Кримінального кодексу Росії за звинуваченням у терористичному акті на запит ФСБ Росії по Краснодарському краю міста Сочі», – уточнив офіцер запасу.

Ігор Гриб додав, що черговий Гомельської прикордонної групи повідомив, що ніякої інформації про його сина не має, в той же час українська прикордонна служба має інформацію про перетин ним кордону через пункт пропуску «Нова Гута» (Чернігівська область, Україна) – «Нові Яриловичі» (Гомельська область, Білорусь). Чоловік підозрює, що ФСБ Росії «виманила» його сина в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання.

ФСБ ситуацію не коментувала.