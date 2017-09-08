Безсмертний: затримання Гриба – це спільна спецоперація Білорусі та Росії

Гості програми «Ваша Свобода»: Ігор Гриб, батько затриманого ФСБ українця Павла Гриба, Мар’яна Беца, речниця МЗС України; Роман Безсмертний, посол України у Білорусі у 2010 - 2011 роках; Ігор Тишкевич, білоруський аналітик, експерт Українського інституту майбутнього.

Павло Гриб, якому тільки 19 років, 24 серпня виїхав до Білорусі на зустріч з дівчинкою-росіянкою, з якою до цього спілкувався виключно у соціальних мережах. Після цього зник. Батьку Павла у місті Гомель повідомили, що його сина російська ФСБ підозрює у тероризмі. Білоруські правоохоронці не затримували Павла Гриба і не знають, де він зараз перебуває. Сьогодні про це з’явилося офіційне повідомлення на сайті МВС Білорусі, де вказано, що білоруська міліція намагається знайти Павла Гриба. Напередодні стало відомо, що Павло Гриб не у Білорусі, а в Росії. В МЗС України підтвердили, що юнак перебуває у СІЗО російського Краснодара.

Віталій Портников: Пані Беца, чи вдалося українському консулу, можливо, адвокату потрапити до затриманого громадянина України?

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Мар’яна Беца: На жаль, поки не вдалося. Ми вчора, як тільки отримали офіційну інформацію від ФСБ Росії Краснодарського краю про тримання Павла Гриба у Краснодарі, відправили ноту Російській Федерації з вимогами забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України, повідомити причини та обставини затримання, умови утримання; забезпечити його право на адвокатський захист; забезпечити ліками, які він за приписом лікаря вживає. Станом на зараз відповіді від Російської Федерації немає, що в принципі є, на жаль, страшною і недопустимою практикою.

Вимагаємо від російської сторони безпечного повернення в Україну. Всі ознаки, що це сфабрикована і політично вмотивована справа

Ми сьогодні також висловили рішучий протест російській стороні у зв’язку з безпідставним затриманням Павла Гриба, і у зв’язку з тим, що попри міжнародне право, попри Віденську конвенцію про консульські зносини російська сторона нас абсолютно не інформує про затримання громадян України. Хоча зобов’язана це робити протягом трьох днів з моменту арешту. Ми отримали офіційну інформацію про затримання Павла Гриба лише через 14 днів після арешту... Ми вимагаємо від російської сторони безпечного повернення в Україну. Тому що є всі ознаки того, що це абсолютно сфабрикована і політично вмотивована справа.

– Пане Гриб, у Вас склалася якась картина того, що відбулося останніми днями? Що можна зрозуміти?

Ігор Гриб: Перед ефіром мені подзвонила адвокат Євгенія Закревська і повідомила, що адвоката, який зараз знаходиться в СІЗО №5 Краснодара, Андрія Собяніна вже дві години не допускають до сини. Моєму сину два місяці тому 19 років виповнилося. В минулому році закінчив школу. Поступив в університет. Закордон не виїжджав. На сході не був. У ЗСУ, в інших військових формуваннях не служив, не приймав, не притягувався, ніде не був. Стан здоров’я йому цього не дозволяє. Постійний прийом медикаментів, постійний лікарський нагляд, дієта, розпорядок дня. При всьому його бажанні він цього не зміг би зробити. Більше 3 кг не можна підіймати.

Спецслужби Російської Федерації моєму сину інкримінують ст. 205 «терористичний акт». Крім подиву і обурення, нічого не викликає. Кожен день знаходження там може призвести до фатальних наслідків. У Павла вузько направлений напрям медичний, який роблять одиниці лікарів. У вересні запланована була запланована операція.

– Я так зрозумів, що дівчину, яка поїхала з ним нібито на побачення у Гомель, фактично примусили, за її ж словами, чи доручили виманити Вашого сина на територію Білорусі. А для чого такий адресний акт?

Крім дописів у соцмережах, нічого не було. Справа в мені була б, мабуть, звернувся би хтось. Був у Білорусі 25 числа, звертався в органи МВС. Приїхав спокійно і виїхав

​Ігор Гриб: Я вже аналізував всі можливі варіанти подій. Я – людина публічна, всі дії відкриті, ніякого подвійного дна немає. Він взагалі далекий від політики. Крім дописів у соцмережах, нічого не було. Якщо справа в мені була б, так до мене, мабуть, звернувся би хтось, написав би. Я ж був у Білорусі 25 числа, звертався в органи МВС, звертався до гомельських прикордонників. Я приїхав спокійно і виїхав. Я знав, що син їде до Білорусі. Не хотіли пускати, але й не змогли втримати.

– Пане Тишкевич, як Ви вважаєте, це якийсь політичний акт російських спецслужб чи просто така частина роботи?

Дівчину проінструктували витягнути українця на територію Білорусі, операція готувалася. Жодних підстав, щоб хлопця переслідувала Росія. Частина більш глобальної інформаційної або іншої операції, Павло є просто інструментом

​Ігор Тишкевич (переклад): Враховуючи те, що дівчину проінструктували витягнути українця на територію Білорусі, враховуючи місце, як вона говорила про маршрут, звісно, що операція готувалася. Питання в іншому – жодних підстав, щоб цього хлопця переслідувала Російська Федерація. Скоріш за все, справа не в ньому. Це може бути частиною більш глобальної інформаційної або іншої операції, де, на жаль, Павло є просто інструментом.

– Пане Безсмертний, як Ви вважаєте, білоруська сторона причетна до цього захоплення, чи це якісь дії росіян, які показують, що на території Білорусі взагалі російські спецслужби можуть розпоряджатися, як у себе вдома, і просто захоплювати громадян України чи будь-кого, коли їм заманеться, без будь-яких юридичних підстав?

Про це відомо і білоруській стороні, і російській. Це спільна спецоперація, яка готувалася навмисне. Перебуваємо в початковій стадії чи операції прикриття, чи операції, яка спрямована конкретно проти якогось об’єкта

​Роман Безсмертний: Щодня на білоруській території затримується не один українець, а затримується величезне число. Причина насамперед – проблема з необлаштованістю кордону... Як з’явилася ця інформація, тим більше на гомельському напрямку, мені було зрозуміло, що про це відомо і білоруській стороні, і російській. Це спільна спецоперація, яка готувалася навмисне. Очевидно, ми перебуваємо в якісь початковій стадії чи операції прикриття, чи операції, яка спрямована конкретно проти якогось об’єкта. І цим об’єктом може бути не обов’язково сім’я самого хлопця чи його батька. Очевидно, що маємо справу з якимось фрагментом. У даному випадку ключову роль зіграла участь хлопчини у соцмережах. Це стало стартом для обрання його об’єктом, тим більше спілкування з росіянкою. Ми будемо мати наслідки, будемо мати продовження.

Ситуація загострюється. Розтягнеться в часі. Паралельно буде йти робота по «мирних ініціативах» президента Путіна

Зверніть увагу на те, в якій зоні затримано молоду людину, і де він опинився зараз. Це свідчить про те, що дальше матимемо або тему, пов’язану з судовим, інформаційним процесом, конфліктом, втягуванням в це дипкорпусу. Українській стороні треба розробляти на сьогодні певні підходи, дії дипкорпусу, консульських установ, допомога сім’ї, самому хлопцеві. Тому що ситуація загострюється. Очевидно, вона розтягнеться в часі. Думаю, що паралельно з цим процесом буде йти робота по так званих «мирних ініціативах» президента Путіна. Це все синхронні речі.

Перебування на території Білорусі, Казахстану громадян України є небезпечним (!) – єдина митна територія. Існують спільні списки допуску і недопуску громадян України на ці території. Частина білоруських спецслужб використовується, щоб здійснювати оперативно-тактичні розвідувальні, контррозвідувальні операції російськими спецслужбами

Розраховували на те, що тема затримання молодого чоловіка стане ключовою темою «мінського процесу», тристоронньої контактної групи. Очевидно, готувалася якась провокація з використанням власної інформації, пов’язаної зі зникненням молодої людини. Я повертаюся до розмов півторарічної давності: перебування на території Білорусі, Казахстану громадян України є небезпечним (!) – це все єдина митна територія, яка оформлена єдиним кордоном. Існують спільні списки допуску і недопуску громадян України на ці території. Частина білоруських спецслужб використовується для того, щоб здійснювати різні оперативно-тактичні розвідувальні, контррозвідувальні операції російськими спецслужбами. Особливо на території Вітебської, Гомельської, Мінської областей проти громадян України, проти бізнесменів проводяться постійно.

Розраховували на дискредитацію стосунків між двома державами, доведення її до конфлікту

У даному випадку розраховували на другу складову – дискредитацію стосунків між двома державами, доведення її до конфлікту. Щоб упередити такі речі необхідні відповідні кроки. Між українськими спецслужбами і білоруськими підписані відповідні угоди про обмін оперативною інформацією. Чому ці угоди не були задіяні на етапі, коли ситуацію почали моніторити?

Потрібна негайно телефонна розмова між обома президентами – ситуація зі зникненням молодої людини може закінчитися дуже серйозними наслідками між Україною і Білоруссю. Спецслужби Республіки Білорусь – ред стали співучасниками порушення міжнародних правових документів стосовно прав громадян, права їх на пересування

В інформаційному плані ситуація досягла такого рівня, що нею мають займатися особисто перші особи держави. Потрібна негайно телефонна розмова між обома президентами – ситуація зі зникненням цієї молодої людини може закінчитися дуже серйозними наслідками, у тому числі між Україною і Білоруссю... Демонстрація метушні говорить, що вони не знають, як пояснити свої вчинки, що вони нібито не контролюють ситуацію на своїй частині держави. А це означає, що вони (спецслужби Республіки Білорусь – ред.) є учасниками цього процесу, що вони разом зі спецслужбами Росії здійснювали цю операцію по викраденню людини. Вони стали співучасниками порушення міжнародних правових документів стосовно прав громадян, права їх на пересування. Це дуже серйозні речі.

Гомель – «чорна діра» для громадян Україн. За останніх 4-5 місяці там було щонайменше три викрадення

​Ігор Тишкевич: Частина білоруських спецслужб цілком може працювати зі спецслужбами Росії. Українські спецслужби робили те ж саме до 2014 року. Вони робили це і під час першого Майдану. Це нормальна, якщо це можна назвати нормальним, робота в рамках колишніх уламків СРСР. Добре, що Україна від цього відійшла. Гомель – це дійсно «чорна діра» для громадян України і для громадян Росії, які налаштовані опозиційно до Путіна. За останніх 4-5 місяці там було щонайменше три викрадення.

– Це ж питання нашого кордону з Євразійським економічним союзом і одвічна проблема – потрібен візовий режим чи не потрібен. Кажуть: росіяни і білоруси теж можуть запровадити візовий режим. Може, якщо був би реальний контроль за пересуванням громадян з обох сторін, не було би таких прикрих випадків?

Маємо справу з державою, яка опустилася до того, що викрадає людей! Це діагноз. В ООН, в ОБСЄ треба кричати. Доречно говорити аж до розриву дипстосунків

​Роман Безсмертний: Рекомендував би залучити російського і українського омбудсменів – вони мають вступити в переговори, і Міжнародний Червоний Хрест – у відповідності до міжнародних конвенцій, до таких осіб в обов’язковому порядку мають бути допущені представники цих громадських організацій, державних органів. У даному випадку на першому місці стоїть життя! Але ми маємо справу з державою, яка опустилася до того, що викрадає людей! Це діагноз. Це річ, яка має стати предметом позиції, заяви України в ООН, в ОБСЄ. Треба кричати – ми дійшли до того, що громадян України сусідня держава викрадає! В даному випадку доречно говорити аж до розриву дипстосунків. Різкість української позиції має говорити, що українська сторона захищає кожного громадянина. На сьогодні маємо більше десятка людей, які з незрозумілих причин ув’язнені через сфабриковані рішення Росії. Викрадення цієї молодої людини вже підтверджено як факт.