Поверніть Павла. Родина розшукує зниклого в Білорусі українця Гриба

Вже 12 днів немає інформації, де перебуває 19-річний українець Павло Гриб, що зник в Білорусі 24 серпня. Павло поїхав з Чернігова до Гомеля, щоб зустрітися з дівчиною з Росії, з якою спілкувався в соціальних мережах. Батько зниклого хлопця, впевнений, що його сина викрали представники російського ФСБ. Адвокат родини і правозахисники разом з батьком зниклого хлопця вже звернулися до інстанцій в Білорусі і Росії.

Коли син Ігоря Гриба не повернувся в умовлений термін з Гомеля і не вийшов на зв’язок, то батько відправився тим самим маршрутом на пошуки Павла.

Я побачив, що Гриб Павло знаходиться в розшуку за статтею 205 карного кодексу Російської Федерації. Ініціатором розшуку є ФСБ Росії по Краснодарському краю міста Сочі

«25 числа я зробив заяву у відповідні органи Чернігова і поїхав тим же маршрутом, що поїхав Павло. При перетині кордону з України я ще раз зв’язався з прикордонниками, які мені неофіційно повідомили, що Гриб Павло на територію України не в’їжджав. Біля автобусного вокзалу в Гомелі побачив наряд міліції, сказав, що розшукую свого сина. При мені на планшеті білоруський офіцер набрав дані мого сина. Я побачив, що висвітилася наступна інформація, що Гриб Павло знаходиться в розшуку за статтею 205 карного кодексу Російської Федерації. Ініціатором розшуку є ФСБ Росії по Краснодарському краю міста Сочі», – розповів Ігор Гриб.

За словами Ігоря Гриба, згідно із законом, Павла мали висадити з автобуса на пункті перетину, коли з’ясували, що Павло – у розшуку в Росії. Але батько з’ясував у водія автобуса, що всі громадяни України з того рейсу перетнули українсько-білоруський кордон без проблем, і нікого не затримували. З цього батько зробив висновок, що до Гомеля хлопець дістався.

Родина звернулася до адвоката і правозахисників, разом почали розсилати запити в Білорусь та Росію, щоб з’ясувати де перебуває Павло. Як розповіла старша сестра Павла Ольга Гриб, родина хвилюється через стан здоров’я хлопця.

Мій брат є інвалідом дитинства. В нього вроджена аномалія розвитку – портальна гіпертензія

«Мій брат є інвалідом дитинства. В нього вроджена аномалія розвитку – портальна гіпертензія. Мова йде про те, що у людині неправильно відбувається кровопостачання, страждають усі внутрішні органи. Якщо будуть застосовуватися якісь насильницькі фізичні спроби впливу на мого брата, то це може призвести до незворотних наслідків. Він потребує особистого догляду», – розповідає Ольга Гриб.

Адвокат родини Євгенія Закревська наголошує на тому, що стан здоров’я Павла без належного догляду може погіршитися, а це викличе внутрішню кровотечу, яка у 50% випадків прихводить до смерті. Тому Закревська звертається до білоруських і російських силовиків, щоб вони надали інформацію про те, де перебуває зниклий Павло.

Дівчина, з якою переписувався Павло, підтверджує факт, що зустріч відбувалася з ініціативи ФСБ

«Ми впевнені, що викрадення відбулося на території Білорусі. Чому ми вважаємо, що до цього причетна ФСБ. У нас є перетин кордону з боку України і з боку Білорусі – підтверджено. Коли прикордонник бачить, що людина в розшуку, то негайно повідомляється ініціатору розшуку. Тобто, ФСБ знало, як тільки Павло Гриб з’явився на території Білорусі. Подальші дії прикордонної служби були скоординовані ФСБ. Другий момент – те що дівчина, з якою переписувався Павло, підтверджує факт, що зустріч відбувалася з ініціативи ФСБ», – говорить Закревська.

Адвокат вже звернулася до Європейського суду з прав людини, подала запити в білоруські правоохоронні органи, а також до Росії. Але ані Росія, ані Білорусь не надають інформації про місцезнаходження громадянина України Павла Гриба.