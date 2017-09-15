МЗС висловило протест через недопуск українських лікарів до Павла Гриба

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з недопуском російською стороною українських лікарів до громадянина України Павла Гриба.

«Враховуючи критичний стан здоров’я Гриба, міністерство вимагає від російської сторони невідкладно надати можливість провести обстеження затриманого українськими лікарями, які готові терміново прибути до місця його тримання», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС також нагадали, що 11 вересня Європейський суд з прав людини надав Росії термін до 25 вересня повідомити суд про актуальний стан здоров’я Гриба і про рекомендовані йому лікарські препарати.

Сьогодні Ігор Гриб в коментарі Радіо Свобода повідомив, що, за його даними, його сина, Павла, перевели з СІЗО до невідомого лікарського закладу.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

13 вересня російська інформагенція ТАСС повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня, заарештований терміном на два місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно.