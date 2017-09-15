Павла Гриба перевели з СІЗО до невідомого медичного закладу – батько

Українця Павла Гриба, якого російські спецслужби викрали у Білорусі і вивезли до Росі, перевели з СІЗО до невідомого медичного закладу. Про це Радіо Свобода повідомив батько хлопця Ігор Гриб.

«Я отримав інформацію від нашого генерального консульства у Ростові-на-Дону, представники якого уже другий день працюють у Краснодарі, що сьогодні Павла вивезли, начебто, для проведення медичного обстеження у якийсь медичний заклад. Нас це дуже непокоїть. Була нота від МЗС Україні російській стороні з вимогою допустити до Павла групу лікарів, створену українським Міністерством охорони здоров’я для проведення необхідного обстеження. Це група фахівців вузької спеціалізації з хвороби, яка є у Павла», – повідомив Ігор Гриб у розмові з Радіо Свобода.

Про зникнення Павла Гриба в Білорусі наприкінці минулого місяця повідомив його батько, український офіцер запасу Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Ігор Гриб заявив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської Федеральної служби безпеки за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала його. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

1 вересня прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня Мінськ заявив, що Гриба в Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався. 13 вересня російська інформагенція ТАСС повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня, заарештований терміном на два місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно.

Генеральна прокуратура України раніше повідомила, що відкрила провадження через зникнення українця.