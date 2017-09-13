Рішення про арешт Павла Гриба до 17 жовтня було заочним, жодного документа у нього немає – адвокат

Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця Павла Гриба, повідомив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Про це він повідомив в коментарі Радіо Свобода.

«Документа я такого не бачив. Але6 судячи з інформації, цей арешт – заочний, до 17 жовтня… Він (Павло Гриб – ред.) не може бути не заарештований, бо він перебуває в СІЗО. Арештовували без нього. Він на момент винесення цього рішення, очевидно, нічого не знав. Перше, про що він дізнався, це процедура, пов’язана із його затриманням. На руках у нього жодного документа немає», – сказав Сабінін.

Він додав, що не володіє новою інформацією від Павла Гриба, бо бачився з ним лише раз, втім, доступ до підзахисного у нього є.

«Доступ у мене до нього є. Зараз цієї проблеми уже немає, вона була, але вже вирішена», – сказав Андрій Сабінін.

Адвокат зазначив, що наразі не може документально відстежити, які дії слідчих у справі Павла Гриба були здійснені.

«Поки я не ознайомлюсь з матеріалами справи і протоколом дій, про що я вже казав слідчим, я сам цієї хронології знати не буду, а усно мені цього ніхто не скаже», – додав адвокат.

Раніше сьогодні російська інформагенція «ТАСС» повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня заарештований терміном на 2 місяці – до 17 жовтня.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської Федеральної служби безпеки за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала його. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня, Мінськ заявив, що Гриба в Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генеральна прокуратура України повідомляла, що відкрила провадження через зникнення українця.