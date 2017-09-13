Україна закликала комісара Ради Європи з прав людини вжити заходів для звільнення Павла Гриба – Кулеба

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса вжити заходів для звільнення утримуваного в Росії українця Павла Гриба. Про це дипломат написав на сторінці у Twitter.

«На комітеті міністрів Ради Європи розказав про викрадення Павла Гриба і закликав комісара з прав людини вживати заходів для його звільнення», – сказав Кулеба.

За його словами, він також нагадав комісару Ради Європи про затриманого бойовиками журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) в окупованому Донецьку, про справу кримського журналіста Миколи Семени, про затриманого і заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, про арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і про переслідування Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Криму.

«Рада Європи має діяти. М’яка реакція дорівнює більш жорстокі репресії Росії», ­­– зазначив Кулеба.

Український офіцер запасу Ігор Гриб раніше заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської Федеральної служби безпеки за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала його. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня, Мінськ заявив, що Гриба в Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався. сьогодні російська інформагенція «ТАСС» повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня заарештований терміном на 2 місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно.

Генеральна прокуратура України раніше повідомила, що відкрила провадження через зникнення українця.