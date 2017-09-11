Адвокат викраденого Росією Павла Гриба зустрівся з українцем у російському СІЗО

Російський адвокат Андрій Сабінін, що захищає викраденого Росією в Білорусі 24 серпня українця Павла Гриба, повідомив, що зміг зустрітися зі своїм підзахисним у слідчому ізоляторі Федеральної служби безпеки в російському місті Краснодарі.

За словами адвоката, Гриб розповів йому, що його вивезли з Білорусі, з міста Гомеля, невідомі люди і передали іншим невідомим, і лише через кілька днів у Смоленській області Росії був оформлений протокол про затримання, після чого його доставили до Краснодара.

19-річний Павло Гриб, який потребує щоденного вживання ліків, має нормальний вигляд, але непокоїться, що не має ліків, також не вирішені побутові проблеми, повідомив Андрій Сабінін, що є адвокатом російського правозахисного проекту «Зона права» і міжнародної правозахисної групи «Агора».

Про суть обвинувачення українця захисник не повідомив нічого, пояснивши, що дав підписку про нерозголошення.

При цьому, як виглядає, консульських працівників України до Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у «тероризмі», досі не допустили.

Міністерство закордонних справ України вже висловлювало протест через недопуск до Гриба адвоката і консула і направляло Москві ноту з вимогами забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської Федеральної служби безпеки за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала його. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня, Мінськ заявив, що Гриба в Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генеральна прокуратура України повідомляла, що відкрила провадження через зникнення українця.