МЗС висловлює протест через недопуск консула і адвоката до затриманого Павла Гриба

Міністерство закордонних справ висловлює протест через недопуск консула й адвоката до затриманого 19-річного громадянина України Павла Гриба, якого утримують в СІЗО в російському Краснодарі.

«Висловлюємо протест відносно недопуску адвоката й консула до Павла Гриба», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у twitter.

Сьогодні в в ефірі Радіо Свобода Мар’яна Беца повідомила, що МЗС не отримало від Росії відповіді на ноту протесту Павла Гриба. Вона нагадала, що ранішеукраїнські дипломати відправили Москві ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками.

Крім того, адвокат Андрій Сабінін в коментарі Радіо Свобода заявив, що сьогодні його не пустили в СІЗО до Павла Гриба, причина – він не зареєстрований у справі захисником. Він додав, що буде намагатися потрапити до Павла Гриба наступного тижня, оскільки СІЗО у вихідні дні не працює.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Сьогодні, 8 вересня, Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

