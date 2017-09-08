Адвокат: сьогодні не пустили в СІЗО до українця Гриба, до нього можна буде потрапити наступного тижня

Адвокат Андрій Сабінін заявляє, що сьогодні його не пустили в СІЗО до його підзахисного українця Павла Гриба, причина – він не зареєстрований у справі захисником. Про це він повідомив в коментарі Радіо Свобода.

«У СІЗО сьогодні я не зміг потрапити. Мене не пустили. Причина – я не зареєстрований адвокатом в цій справі. Повинен отримати від слідчого отримати відповідний дозвіл. Це закону не відповідає, оскільки за Кримінальним процесуальним кодексом для першого побачення, на якому адвокат має отримати згоду на захист, цього не потрібно .СІЗО вчинило незаконно. Слідчого я не знайшов, на дзвінки він не відповів», – сказав Сабінін.

Він додав, що буде намагатися потрапити до Павла Гриба наступного тижня, оскільки СІЗО у вихідні дні не працює.

Кілька годин тому адвокат повідомляв, що йому не вдалося зустрітися з його підзахисним. Це також в ефірі Радіо Свобода підтвердив батько затриманого українця Ігор Гриб.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Сьогодні, 8 вересня, Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.