МОЗ: українські лікарі прибули до Росії для обстеження ув’язненого Павла Гриба

Українські лікарі прибули до Росії для обстеження громадянина України Павла Гриба, якого утримують у СІЗО в російському Краснодарі і який не отримує необхідної медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

МОЗ визначило фахівців, які з 12 по 15 жовтня мають здійснити медичний огляд Павла Гриба. Водночас у відомстві заявили, що наразі, попри численні звернення українського консульства України в Ростові-на-Дону і позиції Європейського суду з прав людини щодо необхідності допустити українських медиків до Павла Гриба, погодження від російської сторони немає.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй на сторінці у Facebook закликала Росію невідкладно допустити українських лікарів до Павла Гриба.

«19-річний українець Павло Гриб наприкінці серпня був викрадений з території Білорусі і вивезений у Росію. Хлопець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування. Без надання медичної допомоги є пряма загроза його життю», – наголосила вона.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

Представництво ЄС в Україні вимагає від влади Росії звільнити утримуваного під арештом українця Павла Гриба та інших громадян, затриманих незаконно.