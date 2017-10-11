МЗС направив українських лікарів до утримуваного в Росії Гриба

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що відрядило лікарів до утримуваного в Росії українського громадянина Павла Гриба, і закликає Москву дозволити медикам оглянути українця.

«У зв’язку із листом ЄСПЛ до адвоката затриманого, в якому міститься прохання надати зазначеній інституції висновки українських лікарів щодо стану здоров’я Павла Гриба, генконсульством направлено до російської сторони чергові звернення з вимогою щодо допуску визначених Міністерством охорони здоров’я українських медиків у період з 12 по 15 жовтня 2017 року. Враховуючи позицію Європейського суду з прав людини, Київ, не очікуючи рішення російської сторони про допуск українських лікарів до затриманого Павла Гриба, керуючись відповідним рішенням ЄСПЛ, відрядив сьогодні українських медиків до Росії», – мовиться в заяві МЗС.

У відомстві нагадали, що з огляду на незадовільний стан здоров’я українця, якого утримують у СІЗО російського Краснодара, генеральне консульство України в Ростові-на-Дону неодноразово зверталося до російської сторони з клопотанням про надання дозволу на його обстеження українськими лікарями, але відповіді не отримувало.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

Представництво ЄС в Україні вимагає від влади Росії звільнити утримуваного під арештом українця Павла Гриба та інших громадян, затриманих незаконно.