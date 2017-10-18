Суд у Росії продовжив арешт українця Гриба до 4 січня – батько

Суд у російському Краснодарі продовжив до 4 січня утримання під вартою українця Павла Гриба, повідомив його батько Ігор Гриб.

«Дві години тому завершилося засідання суду. Згідно з його рішенням, термін тримання Павла під вартою продовжений до 4 січня 2018 року», – сказав Ігор Гриб 18 жовтня в Києві.

Із посиланням на слова російського адвоката Павла Гриба його батько повідомив про погіршення стану здоров’я сина.

У листі від адвоката, зачитаному Ігорем Грибом, вказано, що російські лікарі провели аналіз і медичне обстеження Павла Гриба, але результати експертизи засекречені. Українські лікарі не були допущені до затриманого.

Міністерство закордонних справ України раніше назвало недопуск Росією лікарів до утримуваного в СІЗО українця Павла Гриба свідомим заподіянням шкоди його здоров’ю.

Як мовиться у заяві відомства, Росія проігнорувала всі звернення української сторони щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України до Павла Гриба.

11 жовтня стало відомо, що група із двох лікарів вирушила з Києва до Краснодара, щоб обстежити Павла Гриба на вимогу Європейського суду з прав людини. МЗС закликало російських силовиків допустити їх до хлопця в період з 12 до 15 жовтня. Проте лікарів так і не допустили.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.