МЗС перевіряє дані про перебування екс-охоронця Яроша Шумкова в російському СІЗО

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про перебування колишнього охоронця депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександра Шумкова в російському слідчому ізоляторі (СІЗО). Про це Радіо Свобода повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Міністерство перевіряє цю інформацію», – сказала вона.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» повідомило про те, що Олександр Шумков, який є екс-охоронцем депутата Дмитра Яроша, перебуває в російському СІЗО.

Мати зниклого чоловіка повідомила виданню, що на її домашню адресу надійшов відкритий лист зі Слідчого комітету Федеральної служби безпеки Росії в Брянській області, де було сказано, що Олександр Шумков перебуває в брянському СІЗО. За її словами, Шумкова було затримано працівниками ФСБ ще 6 вересня за підозрою в участі в екстремістських організаціях.