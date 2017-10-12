До Павла Гриба не допускають українських лікарів і не дають йому ліків – батько

Київ – Лікарів з України не допускають до затриманого 19-річного Павла Гриба, якого утримують у СІЗО російського Краснодара. Це суперечить заяві Європейського суду з прав людини, який просить тамтешню владу залучити українських фахівців до медичного обстеження і надання хлопцеві кваліфікованої допомоги. Між тим, за словами правозахисників, якщо Росія продовжуватиме ігнорувати листи від Європейського суду, той зможе хіба збільшити розмір компенсації, коли винесе остаточне рішення.

11 жовтня стало відомо, що група із двох лікарів вирушила із Києва до Краснодара, щоб обстежити Павла Гриба на вимогу Європейського суду з прав людини. Українське Міністерство закордонних справ закликало російських силовиків допустити їх до хлопця у період з 12 до 15 жовтня. Водночас у своїй заяві МЗС вказує на те, що раніше такі звернення від українських консулів ігнорувались.

Так трапилось і цього разу, сказав Радіо Свобода представник медичної групи хірург Василь Притула.

Ми написали скаргу місцевому керівництву ФСБ. І написали звернення до місцевої прокуратури, що нам відмовили у зустрічі з Павлом Грибом

«Ми зв’язувалися і зі слідчим, який займається справою Павла Гриба, слідчий сказав, що він зайнятий, і про час, коли він має звільнитись і організувати зустріч, він теж не сказав. Потім ми написали скаргу місцевому керівництву ФСБ – від консульства і нас, лікарів. І написали звернення до місцевої прокуратури, що нам відмовили у зустрічі з Павлом Грибом», – зазначив лікар і додав, що зараз делегація очікує зворотного зв’язку і вказівок від українського МЗС, що робити далі, тому що на вихідних в СІЗО – неприйомний день.

Без надання медичної допомоги є пряма загроза його життю

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй на сторінці у Facebook закликала Росію невідкладно допустити українських лікарів до Павла Гриба через стан його здоров'я.

«Хлопець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування. Без надання медичної допомоги є пряма загроза його життю!» – написала вона.

Після того, як Європейський суд зобов’язав надати медичну допомогу Павлові, російська сторона нібито провела йому медогляд і заявила, що той практично здоровий, розповів Радіо Свобода батько хлопця Ігор Гриб.

В повторному листі Європейського суду з прав людини вимагається, по-перше, допустити українських лікарів, а по-друге, надати в читабельному вигляді дані про аналізи та обстеження, які були проведені Павлу

«Але якщо подивитися на результати тих обстежень, то там не були виявлені ні ті хвороби, які в нього є, ні надані реальні аналізи. І в повторному листі Європейського суду з прав людини вимагається, по-перше, допустити українських лікарів, а по-друге, надати в читабельному вигляді дані про аналізи та обстеження, які були проведені Павлу», – зазначив він.

За словами Ігоря Гриба, нещодавно з його сином зустрічався російський адвокат, але він не зміг передати в СІЗО ліки, яких потребує хлопець.

За ті гроші, що ми поклали на особовий рахунок Павла, був закуплений тільки один вид ліків, але і ті ліки йому не дають

«Адвокат – не лікар, він не може надати в цілому оцінку, але те, що він сказав мені, судячи із зовнішнього вигляду, у Павла з’явилось багато маленьких виразок на обличчі і тілі – і це те, що він побачив тільки. І як повідомив адвокат, за ті гроші, що ми поклали на особовий рахунок Павла, був закуплений тільки один вид ліків, але і ті ліки йому не дають», – стверджує чоловік.

Що може зробити Європейський суд, якщо лікарів не допустять?

Зараз Європейський суд вирішує питання, чи вживати заходів за правилом 39, яким він зобов’язує державу невідкладно реагувати: у цьому випадку – не допустити невідновного порушення права Павла Гриба на здоров’я та життя, зазначає його адвокат в Україні Євгенія Закревська.

Оскільки російська сторона не допустила українських лікарів, то, ймовірно, це суд врахує при винесенні рішення за правилом 39

«Я думаю, що така поведінка російської сторони має якимось чином вплинути на їхнє рішення з цього приводу. Тобто, на даний момент це була така рекомендація, і я вважаю, що оскільки російська сторона не допустила українських лікарів, то, ймовірно, це суд врахує при винесенні рішення за правилом 39», – припускає вона.

Дійсно, звернення до Європейського суду вважається одним із найдієвіших методів допомоги людині у таких ситуаціях, погоджується директор Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало. Між тим, за його словами, якщо Росія не виконає заходів екстреного характеру, то це буде визнано окремим порушенням.

«Просто буде збільшена компенсація за порушення Європейської конвенції з прав людини, можливо», – каже він.

Крім правових механізмів, на думку Михайла Тарахкала, у цьому випадку важливо залучати і політичні – тиск з боку інших країн і організацій.

Російська сторона ситуацію наразі ніяк не коментувала.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, і йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські медіа написали, що українець, відповідно до рішення суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Один із адвокатів хлопця сказав, що це рішення ухвалили заочно.