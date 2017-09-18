Рецепт визволення: у Львові відреагують на утримання Росією українського студента

19-річного українського студента вже майже місяць утримують в російському СІЗО. Павла Гриба заманили до Білорусі обманом та викрали російські спецслужби. Чим юнак міг їх зацікавити – рідні дивуються, адже хлопець хворий з дитинства, ще й за кордоном ніколи не був, тож звинувачення у «тероризмі» звучать неймовірно. Щойно до Павла Гриба зміг потрапити консул, їм заборонили говорити українською, обговорювати справу та умови утримання. Ті політв’язні, яких вдалося визволити, згадують важливість підтримки. Тож у Львові студенти готуються вийти на масову акцію і зробити звернення до Росії.

Для того, щоб зупинити катування, мені довелося порізати собі вени та розпороти живіт

«Підвішували за наручники з мішком на голові, годинами били в пах, живіт, душили, імітували розстріл, погрожували обколоти наркотиками. Для того, щоб зупинити катування, мені довелося порізати собі вени та розпороти живіт», – згадує Юрій Яценко жахи, які довелося пережити під час ув’язнення в Росії.

В травні 2014 року він був заарештований контррозвідкою ФСБ Росії за те, що був активістом Майдану, згадує Юрій Яценко. Він був звичайним студентом і зазнав тривалих катувань за відмову співпрацювати.

Зараз так само безпідставно затримано українського студента, 19-річного Павла Гриба, тому Юрій закликає всіх студентів та освітян вийти на акцію у Львові 20 вересня на 12.00 на площу Ринок.

Акцію підтримали представники студентського самоврядування та громадські правозахисні організації.

Чого можна добитися такими акціями?

Все менше українців виходять на акції в підтримку політв’язнів, бо не вірять у дієвість таких вчинків. Та Юрій Яценко запевняє, що вони мають велике значення і чим більше людей, тим краще.

Вони запитували: «Кто за тебя там суетится?», казали: «Будь потише». І потім я бачив по їхньому вигляду і по розмові із ФСБшниками, що їх це турбувало

«У перший місяць мого ув’язнення в Росії мене тримали в ізоляції, до мене не допускали родичів, ще навіть генконсула не пускали, прийшов до мене керівник спецприймальника для іноземців, колишній начальник зони суворого режиму, і каже, що на мою підтримку у Львові зібралися студенти, зробили акцію, написали звернення на прокурора Курської області. Їх така заява стурбувала. Вони запитували: «Кто за тебя там суетится?», казали: «Будь потише». І потім я бачив по їхньому вигляду і по розмові із ФСБшниками, що їх це турбувало. Це був перший момент, коли я відчув підтримку», – пояснює колишній український політв’язень.

Організатори очікують, що акція у Львові стане найбільш масовою, бо часто саме студентство виступає рушійною силою багатьох ініціатив, до того ж, ситуація із однолітком Павлом Грибом викликає відклик у студентів.

На акції організатори планують підписати низку звернень до уповноважених органів Росії. Ініціатори закликають долучитися всіх небайдужих українців й надалі планують проводити акції в інших містах – звертатись до університетів світу, до студентів Росії.

Він не був за кордоном і хворіє з дитинства – батько Гриба

19-річний Павло Гриб ніколи не виїжджав за кордон, на сході України не був, до Збройних сил та інших військових формувань стосунку не має, розповідає батько. Єдиний раз, коли Павло поїхав за кордон – це у Білорусь до дівчини, з якою познайомився в соцмережі. Тоді ж і зник – 25 серпня. Рідні були проти поїздки, але зізнаються, що й втримати не змогли.

Як згодом виявилося, викрали Павла Гриба спецслужби Росії і перевезли до Краснодара, де посадили у СІЗО, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Павло Гриб є інвалідом з дитинства, його хвороба потребує щоденного вживання ліків, розповідають рідні. До того ж, хлопцю не можна підіймати нічого важчого за 3 кілограми, тож про який тероризм може йти мова, дивуються близькі хлопця. Єдиною ймовірною причиною затримання бачать лише активність хлопця у соцмережі, де він відкрито висловлював протест проти Росії.

Українського консула тривалий час не допускали до Павла Гриба, з моменту, коли вдалося офіційно встановити його перебування у Краснодарському СІЗО. Попри всі протести і заяви української сторони, хлопцеві досі не передали ліків.

Побачити Павла Гриба український консул зміг 18 вересня, але співробітники російського СІЗО, які були присутні на зустрічі, не дозволили говорити їм українською, обговорювати справу та умови утримання хлопця, тобто теми щодо порушення прав людини фактично були заборонені, розповідає батько Ігор Гриб.

Та, за словами батька, сліди погіршення здоров’я хлопця представники консульства помітили на власні очі.

За словами консула, по тілу і навіть на обличчі, на шиї пішли виразки, він сидить чухається. Це через погану роботу печінки

«За словами консула, по тілу і навіть на обличчі, на шиї пішли виразки, він сидить чухається. Це через погану роботу печінки. Печінка не справляється із таким обсягом токсинів, адже він приймав комплекс ліків для підтримання функціональності організму. Через те, що ліки не вживаються, організм не може впоратися із тим навантаженням, який є», – повідомив батько Гриба в коментарі Радіо Свобода.

Павло Гриб так і не зміг отримати ліки. Їх не дозволили передати, бо не було лікаря. Вже місяць юнак не вживає необхідних ліків, до нього не допускають українських лікарів, а результати медичного обстеження, яке провели у Краснодарі, невідомі.

Навіщо Гриб Росії?

Посол України у Білорусі у 2010- 2011 роках Роман Безсмертний переконаний, що спецоперація із викрадення Павла Гриба готувалася російською стороною спільно із білоруською.

Очевидно, що маємо справу з якимось фрагментом. У цьому випадку ключову роль зіграла участь хлопчини у соцмережах

«Очевидно, ми перебуваємо в якісь початковій стадії чи операції прикриття, чи операції, яка спрямована конкретно проти якогось об’єкта. І цим об’єктом може бути не обов’язково сім’я самого хлопця чи його батька. Очевидно, що маємо справу з якимось фрагментом. У цьому випадку ключову роль зіграла участь хлопчини у соцмережах. Це стало стартом для обрання його об’єктом, тим більше спілкування з росіянкою. Ми будемо мати наслідки, будемо мати продовження», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода.

Швидше за все, ситуація розтягнеться в часі, вважає Роман Безсмертний. Очевидно, готувалася якась провокація з використанням власної інформації, пов’язаної зі зникненням молодої людини, зазначає колишній посол і додає, що перебування на території Білорусі та Казахстану громадян України є небезпечним.

Сподівання на громадськість

Акція у Львові буде присвячена всім українським політв’язням у Росії. Та саме ситуація із Павлом Грибом стала рушієм для її оголошення.

Слідом за Львовом людей закликатимуть приєднуватися і в інших містах України.

«Сподіваюсь, що будь-які інформаційні дії будуть і піднімати суспільство, і доносити до громадськості всі ті речі, які відбуваються із незаконно затриманими громадянами України. Це не лише мого сина стосується, але й інших», – зазначає батько Павла Гриба.

Юрій Яценко є радником міністра закордонних справ і зі своїх спостережень із середини робить висновок, що як тільки тема є на слуху, її обговорюють у Facebook, про це пишуть медіа, то держава працює набагато інтенсивніше. Тож завдання громадянського суспільства – не давати забувати про ці теми, вважає він.

З технічної точки зору, на думку Юрія Яценка, державі бракує окремого органу, який займався би системно визволенням політв’язнів із Росії, адже протягом трьох років ця проблема не втрачає своєї актуальності. В умовах гібридної війни недостатньо відвідувань консулами та протестів від МЗС.

Не вистачає закріплення на законодавчому рівні статусу для українських політв’язнів у Росії.

«І президент, і Міністерство закордонних справ, і всі дотичні органи називають їх незаконно ув’язненими, політв’язнями, але на законодавчому рівні цього не закріплено», – пояснює Яценко.

Це позбавляє політв’язнів соціальної захищеності, адже сім’ї залишаються без годувальника і мають, до того ж, знаходити кошти на адвокатів, на поїздки до Росії, на передачі у місця неволі, зазначає радник міністра закордонних справ, колишній політв’язень у Росії.