«Правий сектор»: затриманий у Росії українець був прихильником «ПС», але зв’язку з ним не було вже рік

У «Правому секторі» заявляють, що затриманий у Росії за звинуваченням у причетності до роботи цієї організації Роман Терновський раніше був прихильником «Правого сектору», але додають, що зв’язку з ним не було вже близько року. Крім того, у «Правому секторі» заявили, що не знають, як Терновський потрапив до Росії.

«Те, що мені вдалося дізнатися: приблизно два роки тому він був біля наших харківських правосеків, був те, що називається прихильником. Наскільки мені відомо, членом партії, членом організації він не був, але допомагав і був прихильником. Вже десь рік із ним ніякого зв’язку не було, з нашими він не спілкувався, і як він потрапив у Росію, що робив, чим займався нам, на жаль, невідомо», – повідомив Радіо Свобода речник «Правого сектору» Артем Скоропадський, додавши, що особисто не знає Терновського.

Він засудив затримання громадянина України в Росії.

«Ми бачимо, що ця ганебна практика затримання українців на території Росії продовжується. І не важливо: був він членом «Правого сектору» чи ні, допомагав він «Правому сектору» чи ні, він – громадянин України і те, що він вважав за потрібне робити, він робив це в Україні, а не в Росії», – сказав речник «Правого сектору».

18 жовтня Слідчий комітет Росії повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського за звинуваченням у причетності до діяльності «Правого сектору», що заборонений у Росії і визнаний там екстремістською організацією.

За даними Слідчого комітету, «за місцем проживання підозрюваного в Ростові-на-Дону виявлено предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації «Правий сектор».

За клопотанням російського слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

МЗС України з’ясовує обставини затримання.