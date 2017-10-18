У Росії затримали громадянина України, «причетного до «Правого сектора» – Слідчий комітет

Слідчий комітет Росії 18 жовтня повідомив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського.

«На території Ростовської області затримано громадянина України Романа Терновського, причетного до діяльності забороненої рішенням Верховного суду РФ екстремістської організації «Правий сектор», – ідеться в повідомленні.

Російські слідчі вказали, що Терновський «у складі учасників організації «Правий сектор» неодноразово брав участь у пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України».

«Крім того, використовуючи аккаунт у соціальній мережі Facebook, Терновський здійснював пропаганду діяльності організації «Правий сектор», – стверджує російське слідство.

«Дії Терновського спрямовані проти інтересів Російської Федерації і кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 2822 КК РФ, що передбачає кримінальну відповідальність за участь у діяльності екстремістської організації», – заявляє відомство.

За даними Слідчого комітету, «за місцем проживання підозрюваного в Ростові-на-Дону виявлено предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації «Правий сектор».

За клопотанням слідства суд постановив взяти Терновського під варту.

У «Правому секторі» наразі не коментували повідомлень із Росії.

У Росії заборонена діяльність багатьох організацій. Екстремістськими Москва вважає як угруповання «Ісламська держава» чи український «Правий сектор», так і релігійні організації, приміром, «Свідків Єгови» чи «Хізб-ут-Тахрір».