МЗС з’ясовує обставини затримання у Росії громадянина України

Міністерство закордонних справ України доручило генеральному консульству України у російському Ростові-на-Дону з’ясувати обставини арешту й умови перебування під вартою громадянина України, якого російська сторона звинувачує у «причетності до «Правого сектору». Про це Радіо Свобода повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич Василь Кирилич.

«У зв’язку з інформацією Слідчого комітету Російської Федерації про затримання на території Росії громадянина України, який звинувачується за статтею 282 Кримінального кодексу Росії, генеральному консульству України у Ростові-на-Дону дано доручення терміново звернутись до компетентних органів Російської Федерації з вимогою – надати інформацію про обставини затримання та місце тримання зазначеного громадянина України», – наголосив Кирилич.

18 жовтня Слідчий комітет Росії заявив про затримання спільно з ФСБ громадянина України Романа Терновського, за звинуваченням у причетності до діяльності «Правого сектору», що заборонений у Росії і визнаний там екстремістською організацією.

За даними Слідчого комітету, «за місцем проживання підозрюваного в Ростові-на-Дону виявлено предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації «Правий сектор».

За клопотанням російського слідства суд постановив взяти Терновського під варту.