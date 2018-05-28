МЗС України назвало Сущенка «заручником російської агресії» і вимагає його звільнити

Міністерство закордонних справ України наголошує на політичній вмотивованості переслідування українського журналіста Романа Сущенка, написала у у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка – заручника агресії РФ», – зазначила вона.

Вирок у справі українсього журналіста Московський районний суд оголосить 4 червня, написав у Twitter його адвокат Марк Фейгін. За його словами, російська прокуратура просить для Сущенка 14 років позбавлення волі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня цього року суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.