Російська прокуратура просить для Сущенка 14 років – адвокат

Російська прокуратура просить для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, написав у Facebook його адвокат Марк Фейгін.

Зараз триває засідання Московського районного суду, на якому відбуваються дебати сторін обвинувачення і захисту у справі Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня цього року суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.