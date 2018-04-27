Суд у Росії допустив Фейгіна до розгляду справи Сущенка, попри позбавлення статусу адвоката

Російський юрист Марк Фейгін, якого нещодавно влада Росії позбавила статусу адвоката, заявляє, що московський суд допустив його до розгляду справи українського журналіста Романа Сущенка як «іншу особу», що передбачає законодавство Росії.

«Отже, я допущений судом до розгляду справи Романа Сущенка як інша особа за частиною 2 статті 49 КПК РФ. Також за статтею 18 «Про утримання під вартою ...» Сущенко заявив клопотання про мій допуск до відвідувань у в’язниці як представника в ЄСПЛ. Тепер я чекаю повернення мого статусу адвоката судом і припинення беззаконня», – написав Фейгін 27 квітня у Twitter.

Він додав, що перебуває в залі суду в Москві, де триває подання доказів стороною захисту. «Роман Сущенко в порядку», – додав він.

Фейгін також повідомив, що суд перейде до дебатів сторін 28 травня.

Раніше Фейгін заявляв про намір оскаржити в суді рішення адвокатської палати Москви про позбавлення його статусу адвоката.

Фейгін раніше пов’язував відкриття дисциплінарної справи проти нього з тим, що він захищає в суді українського журналіста Романа Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Раніше Марк Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема Надію Савченко та Ільмі Умерова.