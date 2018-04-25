МЗС направило Росії ноту протесту через зміни умов утримання в СІЗО Сущенка

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту щодо зміни умов тримання під вартою утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

«Надіслали ноту протесту Росію щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка. Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у twitter.

Як повідомив агенції «Укрінформ» колишній адвокат Марк Фейгін журналіста, Романа Сущенка вночі перевели до одиночної камери, як заявили співробітники СІЗО, це було зроблено в «інтересах національної безпеки Росії».

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.