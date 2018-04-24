Фейгін заявив про втрату статусу адвоката

Російський юрист Марк Фейгін заявив, що Адвокатська палата Москви позбавила його статусу адвоката. Про це Фейгін написав у Facebook.

Офіційного повідомлення Адвокатської палати наразі немає.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Фейгін прогнозував такий розвиток подій. За його словами, йдеться про дисциплінарну справу за поданням Міністерства юстиції Росії.

«Я написав три твіти. Одне з повідомлень містить ненормативну лексику, лайку. Не буду лукавити – іноді я лаюся. Одна із заявниць, представляє інтереси прокремлівського блогера Анатолія Шарія», – зазначив він.

Фейгін пов’язує відкриття цієї дисциплінарної справи з тим, що він захищає у суді українського журналіста Романа Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Раніше Марк Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема, Надію Савченко та Ільмі Умерова.