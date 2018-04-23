Суд у справі Сущенка: обвинувачення закінчило надання доказів

Сторона обвинувачення закінчила подавати докази у справі українського журналіста Романа Сущенка в Московському міському суді, повідомляє його адвокат Марк Фейгін.

За його словами, 25 квітня захист приступить до подання письмових доказів і клопотань.

Московський міський суд 23 квітня продовжив розгляд справи арештованого у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

За словами Фейгіна, Сущенко і далі не визнає провину.

На засіданні 28 березня, за словами адвоката, суд допитував головного свідка обвинувачення. Імені свідка адвокат не назвав.

Суд відбувається в закритому режимі.

Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Також 27 березня Московський міський суд продовжив українському журналісту арешт на півроку.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.