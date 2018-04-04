Фейгін очікує, що вже влітку Сущенко буде в Україні

Адвокат Марк Фейгін вважає, що вже влітку цього року українського журналіста Романа Сущенка можуть обміняти і він повернеться до Києва. Про це Фейгін сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Це дуже реально. З того, що я знаю, з того інсайду… Вчора я зустрічався на Банковій з деякими людьми. Наскільки я розумію, готовність дуже висока. За Сущенка готові віддати з числа десяти так би мовити ударних російських військовослужбовців, які під судом і слідством в Україні. В якому співвідношенні – це ще треба обговорювати. Це питання переговорів. Але вірогідність цього дуже висока», – заявив Марк Фейгін.

За його словами, візит президента Франції Еманюеля Макрона в кінці травня на економічний форум до Санкт-Петербурга може ознаменувати конфіденційні домовленості щодо подальшої долі Романа Сущенка і можливості повернення його до Києва. При цьому адвокат вважає, що помилування та обмін Сущенка може зрушити процес звільнення українських заручників з російських тюрем.

«Все клином зійшлося на Сенцові. Його просто не хоче віддавати Путін. Але все одно когось треба віддавати, щоб відновити гуманітарний процес. Але він не хоче Сенцова з якихось своїх причин, які нам до кінця не відомі, віддавати першим. Тому, можливо, обмінявши Сущенка запуститься механізм обміну. Цей процес фактично зупинений з 2016 року, якщо не рахувати Чийгоза і Умерова», – розповів Марк Фейгін.

Раніше Фейгін звернувся до Володимира Путіна з листом щодо обміну Романа Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже в травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.