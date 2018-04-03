Сущенко передав із СІЗО малюнки кульковою ручкою, чаєм і лушпинням – дочка

Заарештований у Росії журналіст Романа Сущенко передав із СІЗО «Лефортово» у Москві два малюнки формату А4 за допомогою кулькових ручок, олівця, чаю та лушпиння цибулі, повідомляє на Facebook дочка медійника Юлія Сущенко.

«Хочу показати вам нові малюнки нашого Романа Сущенка. Цього разу він «переніс» нас до передмістя італійського міста Парма та маяка Ар-Мен, що у французькій Бретані. Батько намалював їх в застінках «Лефортово» ще в серпні та грудні 2017-го, однак до нас вони дійшли лише сьогодні»,– написала вона.

Згадані малюнки опублікував також на своїй сторінці у Facebook президент Петро Порошенко.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.