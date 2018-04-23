Суд у Росії над українцем Сущенком. Адвоката Фейгіна хочуть позбавити статусу

Московський міський суд 23 квітня продовжив розгляд справи українського журналіста Романа Сущенка. Оскільки Сущенку пред’явлені звинувачення за статтею шпигунство, процес проходить у закритому режимі. Інтереси українського журналіста представляє адвокат Марк Фейгін. Він розповів Радіо Свобода про перебіг цього дня в суді.

– Сьогодні сторона звинувачення закінчила представлення письмових доказів. Весь день був присвячений оприлюдненню цих матеріалів. Але, з огляду на гриф секретності, що справа закрита, а значить, у залі суду нема нікого, крім учасників процесу і мого підзахисного, то сторона звинувачення, прямо кажучи, не обтяжує себе щодо строгості подання доказів. Це в основному були окремі протоколи допитів, оперативні матеріали, рапорти, різного роду розшифровки аудіо- , відеозаписів. Ось такі матеріали з точки зору звинувачення, доводять провину мого підзахисного Романа Сущенка по 276-й статті – шпигунство.

На ці письмові докази звинувачення, ймовірно, посилатиметься і в дебатах сторін. Так вимагає кримінально-процесуальний кодекс. Сьогодні це все було закінчено досить швидко – дві години до обіду, дві години після.

Допускаю, що до середини травня вирок може бути винесено

25 квітня вранці почнеться подання доказів стороною захисту. Складно говорити, як швидко ми впораємося. Цілком допускаю, що на дебати сторін ми вийдемо до травневих свят. Але це буде залежати багато в чому від суду, як вони визначать графік. Цілком допускаю, що до середини травня вирок може бути винесено.

– Вас знову спробували вивести з цього процесу. Розкажіть, у чому причина?

– Завтра Рада Московської адвокатської палати розглядає мою дисциплінарну справу за поданням Мін’юсту Росії. Я написав три твіти. Одне з повідомлень містить ненормативну лексику, лайку. Не буду лукавити – іноді я лаюся. Одна із заявниць, представляє інтереси прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

– Це вже не перший випадок. Чому це завжди пов’язане з тими процесами, в яких Ви захищаєте українських громадян?

– Виключно! Найгострішою була історія, пов’язана із Савченко. Тоді той же Мін’юст звернувся за позбавленням мене статусу. За те, що я приніс лист сестри Савченко – Віри – до неї у Воронезьке СІЗО. На мене склали протокол. Я навіть і не знав, що вони його склали. Мабуть, стежили за мною через відеореєстратор, коли я спілкувався з Савченко. Тоді палату очолював Генрі Маркович Резник, і ситуація на цьому закінчилася. Це був перший раз. Після цього мене намагалися позбавити статусу. Я вже збився з рахунку. Але проблема в тому, що це все завжди багато разів було незаконно і необґрунтовано. Це або мій Твіттер, лайки якісь, ненормативна лексика, що буває, але за це не позбавляють статусу адвоката.

– На який результат Ви розраховуєте зараз?

Я розраховую, що в Московській адвокатській палаті сидять не божевільні люди. Якщо мене позбавлять статусу адвоката за три твіти, я буду першим і навічно залишуся в історії російської адвокатури

– Я розраховую, що в Московській адвокатській палаті сидять не божевільні люди. Тому що, якщо мене позбавлять статусу адвоката за три твіти, я буду першим і навічно залишуся в історії російської адвокатури.

Я просто хочу вказати, що відомий російський адвокат Плевако страшно лаявся. Александров лаявся не менш страшно! І нікому в голову не приходило позбавляти їх адвокатського статусу. Але якщо наша російська адвокатура хоче відзначитися цим, ну, що я можу на це сказати... Значить, перестану бути російським адвокатом.

– Нинішню спробу Ви безпосередньо пов’язуєте з участю в процесі Романа Сущенка?

Роман Сущенко не визнав провину в шпигунстві

– У цьому немає ніяких сумнівів. Просто зараз це навіть уже ніхто не приховує. Тут справа навіть не стільки пов’язана з участю в цьому процесі, а з тим, що Роман Сущенко не визнав провину в шпигунстві.

– І це викликає таку реакцію?

– Безумовно.

Журналіст «Укрінформу» Роман Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року за звинуваченням у шпигунстві. У ФСБ Росії вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.