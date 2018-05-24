РНБО запровадила санкції проти «РИА Новости Украина», сайт мають заблокувати

Рада національної безпеки та оборони України внесла «РИА Новости Украина» та компанію «Інтерселект», через яку агентство здійснювало господарську діяльність у Києві, до санкційного списку.

Згідно з документом, який розміщений на сайті Адміністрації президента України, щодо компаній на три роки застосовують такі санкції:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсу rian.com.ua.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».