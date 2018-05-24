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24 Травень 2018, Київ 15:32
Новини | Політика

РНБО запровадила санкції проти «РИА Новости Украина», сайт мають заблокувати

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський під час засідання суду, на якому його арештували на два місяці, Херсон, 17 травня

Рада національної безпеки та оборони України внесла «РИА Новости Украина» та компанію «Інтерселект», через яку агентство здійснювало господарську діяльність у Києві, до санкційного списку.

Згідно з документом, який розміщений на сайті Адміністрації президента України, щодо компаній на три роки застосовують такі санкції:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

  • обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

  • блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсу rian.com.ua.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».

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