Адвокат: арешт керівника «РИА Новости Украина» Вишинського оскаржили

Захист керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, оскаржив рішення суду про арешт підзахисного. Про це заявив адвокат Андрій Доманський.

Херсонський міський суд 17 травня заарештував на два місяці, до 13 липня, без права застави Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду й проведення підривної інформаційної діяльності проти України.

15 травня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина», у ході цих слідчих дій силовики затримали керівника інформаційного агентства Кирила Вишинського. За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в «РИА Новости-Украина». Він зауважив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна представляти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації».

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Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону. Засудили обшуки і затримання також і представники влади Росії.