Захисник Фейгін сподівається на «обачність Кремля» у справі Сущенка

Російський юрист Марк Фейгін, який захищає інтереси громадянина України, журналіста Романа Сущенка, сподівається, що «Кремль буде обачним у бажаннях» щодо терміну для українця.

«Сьогодні в Московському міському суді відбудуться дебати сторін у справі українця Романа Сущенка, звинуваченого за статтею 276 Кримінального кодексу (у Росії в цій статті ідеться про «шпигунство» – ред.). Від сторони обвинувачення ми почуємо про запитуваний термін покарання для мого підзахисного. Сподіваюся, Кремль буде обачним у бажанням, оскільки Вишинському (затриманому в Україні керівнику російської агенції «РИА Новости Украина» – ред.) проситимуть подібно», – написав Фейгін у мережі Twitter.

Засідання російського суду, на якому відбудуться дебати сторін обвинувачення і захисту у справі Сущенка, заплановане 28 травня на 12:00 (час збігається з київським – ред.). Фейгін вважає, що «вирок у справі Сущенка може з’явитися в середині червня», повідомляє «Укрінформ».

Однак, за словами захисника, вплив можуть мати багато чинників, у тому числі і чемпіонат світу з футболу, який розпочинається 14 червня в Росії. «Це може як прискорити процес, у разі якщо російське керівництво захоче продемонструвати свою «добру волю», так і затягнути його, якщо всі перейдуть на вирішення організаційних проблем мундіалю, залишивши в стороні все інше», – вважає Фейгін.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня цього року суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі.

17 травня Херсонський міський суд заарештував на два місяці без права застави затриманого 15 травня у Києві керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді та проведенні підривної інформаційної діяльності проти України. Суддя пояснив рішення тим, що підозрюваний, крім українського, має ще й російський паспорт, і тому може переховуватися від слідства.