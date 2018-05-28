Вирок Сущенку оголосять 4 червня – адвокат

Вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка Московський районний суд оголосить 4 червня, написав у Twitter його адвокат Марк Фейгін.

Як він повідомив раніше, російська прокуратура просить для Сущенка 14 років позбавлення волі.

Сьогодні відбулося засідання засідання Московського міського суду, на якому відбуваються дебати сторін обвинувачення і захисту у справі Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня цього року суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.