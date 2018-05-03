Україна вимагає від Росії звільнити журналістів Сущенка та Семену – МЗС

Україна вимагає від Росії припинити тиск на засоби інформації на окупованих територіях України – в Криму та частині Донбасу, а також звільнити незаконно утримуваних українських журналістів, Романа Сущенка та Миколу Семену. Про це у Всесвітній день свободи преси, який відзначається 3 травня, написала у мережі Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, вимагаємо від окупаційної влади припинити придушення свободи ЗМІ в окупованих Криму та на Донбасі. Вимагаємо від РФ звільнити незаконно утримуваних журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену, які є заручниками агресії Росії», – написала речниця.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

27 березня суд почав розгляд справи по суті, засідання відбуваються в закритому режимі. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років. Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.