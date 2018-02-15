Суд ухилився від роз’яснення заборони «публічної діяльності» кримському журналісту Семені – адвокат

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Криму ухилився від роз’яснення заборони на публічну діяльність у вироку, винесеному щодо засудженого за сепаратизм кримського журналіста Миколи Семени. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповів один з адвокатів Семени Олександр Попков.

«У нас виникло питання щодо поняття «публічної діяльності», і ми звернулися до суду за поясненням. Ніде в російському законодавстві немає чіткого поняття, що воно в себе включає. Зараз, з розвитком соціальних мереж та інформатизації суспільства, можна що завгодно вважати публічною діяльністю. Я саме ставив питання про соціальні мережі. Суд ухилився від відповіді на питання», – розповів Попков.

За його словами, сторона захисту ще не вирішила, чи буде вона оскаржувати відмову, «бо це може зайняти дуже багато часу, а Семена за цей час може вже відбути покарання».

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд в Сімферополі призначив Семена покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Миколі Семені вирок.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.