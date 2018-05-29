Суд переніс розгляд апеляції на арешт керівника «РИА Новости Украина»

Апеляційний суд Херсонської області переніс на 1 червня розгляд апеляції на арешт керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського через відсутність його адвокатів, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Колегія суддів відклала слухання, оскільки, згідно з клопотаннями адвокатів, вони беруть участь у раніше запланованих інших судових процесах або перебувають за межами України.

Розгляд скарги на арешт Вишинського має відбутися 1 червня о 10:00.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».