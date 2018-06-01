Олег Сенцов розпочав 19-й день голодування, у нього кришаться зуби

У п’ятницю, 1 червня, розпочався 19-й день голодування українського режисера Олега Сенцова.

Російська діячка Ксенія Собчак 31 травня зв’язалася з Сенцовим по відеозв’язку із кабінету своєї матері, члена Ради федерації Росії Людмили Нарусової. Свій стан Сенцов описав так: «Цинги немає. Ну, два зуби випало, нічого страшного. Решта кришаться». Припиняти голодування український в’язень відмовився.

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29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів.