Мати Кольченка: сина примушують прийняти російське громадянство

Кримчанин Олександра Кольченко, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, розповіла його мати Лариса Кольченко.

«Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, «як погано в Україні і як добре в Росії», потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що «у тебе батьки в Криму залишилися», що треба б якось прийняти громадянство ... А потім в відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт», – розповіла мама Кольченко.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях