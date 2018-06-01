У Тель-Авіві пройшла акція на підтримку Олега Сенцова – фото

В ізраїльському Тель-Авіві 1 червня пройшла акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування в російській в’язниці та інших українських в’язнів у Росії.

«Для нас важливо заявити, що по всьому світу, в тому числі в Ізраїлі, уважно стежать за злочинами Кремля, і ми будемо домагатися звільнення кожного в'язня путінського режиму», – заявляють організатори акції.

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбуваються акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії №8 російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Також учасники закликали лідерів країн світу зробити все можливе для звільнення всіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії і анексованому Криму.

Учасники акції закликали лідерів країн світу підтримати їхні вимоги:

до Росії – звільнити Олега Сенцова і всіх людей, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму;

до країн «Групи семи» – винести на обговорення на 44 саміті G7 в Канаді, питання звільнення Олега Сенцова і всіх людей, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії і анексованому Криму. Ініціювати окремий переговорний процес між Росією і Україною щодо їх звільненню і виступити посередниками в таких переговорах;

до лідерів країн світу – піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії і анексованому Криму під час усіх заходів за участю офіційних представників Росії, зокрема, під час заходів на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року;

до України – створити посаду спецпредставника з прав громадян України, позбавлених волі за політичними мотивами в Росії і анексованому Криму.

«Ми також звертаємося до громадянського суспільства в різних країнах світу. Нам потрібна ваша підтримка і солідарність. Напередодні одного з найбільш очікуваних в Росії спортивних змагань у всьому світі має звучати: «На Чемпіонаті світу з футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів», – кажуть організатори.

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14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня в знак солідарності з Олегом Сенцовим.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.