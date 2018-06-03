Депутат Держдуми Росії Затулін про обмін Сенцова: «Немає непереборних перешкод»

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД та євразійської інтеграції Костянтин Затулін у коментарі російській службі Радіо Свобода висловився про потенційну можливість обміну Олега Сенцова.

«Якщо ми застосували цей метод, коли справа стосувалася Савченко і наших російських військовослужбовців колишніх і чинних, зайнялися обміном з цього приводу, то, в принципі, немає насправді якихось непереборних перешкод для того, щоб ми використовували цей приклад як прецедент», – сказав Костянтин Затулін.

При цьому депутат наголосив, що «не береться судити, бо є різноманітні обставини», однак зауважив, що у справі Сенцова немає убитих.

«Савченко нами була звинувачена у співучасті у вбивстві журналістів російських, і Сенцов, який хоч і винен за нашими законами, його вина була на суді доведена, проте жертв у цьому випадку не було, не було фізичних втрат. Це, звичайно, істотно, і має бути взяте до уваги, зокрема і з точки зору здійсненності такого обміну», – пояснив Затулін.

16 травня стало відомо, що українець Олег Сенцов оголосив 14 травня безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.